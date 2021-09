30.09.2021 - Nordex Group (ISIN: DE000A0D6554) meldete in den letzten Tagen den Beginn einer neuen Produktkategorie - Anlagen der 6 MW-Klasse. Wahrscheinlich "der" neue Verkaufsschlager der Zukunft. Bevor jedoch hier die ersten grösseren Aufträge "reingeholt werden können", verkaufen sich auch die kleineren Anlagen mit 3, 4 oder 5 MW gut. So meldet Nordex heute den Verkauf von 50 MW Auftrag von Royal Dutch Shell für Windpark in den Niederlanden Die Nordex Group hat von Royal Dutch Shell einen Auftrag über die Lieferung und Errichtung von 14 Anlagen des Typs N131/3600 in den Niederlanden erhalten. ...

