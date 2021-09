Unterföhring (ots) -Großes Treffen der deutschen Comedy-Szene beim Deutschen Comedypreis am Freitag, 1. Oktober, in SAT.1. Moderatorin Katrin Bauerfeind und Moderator Steven Gätjen werden nicht nur die Zuschauer:innen an den Bildschirmen herzlich willkommen heißen, sondern auch jede Menge Stars und Comedy-Stars im Saal. Wigald Boning, Martina Hill, Matze Knop, Felix Lobrecht, Michael Mittermeier, Jürgen Vogel, Faisal Kawusi, Marlene Lufen, Torsten Sträter, Hazel Brugger, Olivia Jones, Carolin Kebekus, Tom Gerhardt, Simon Gosejohann und viele mehr.In der demokratischsten Wahl aller Wahlen wurden insgesamt 19 Comedy-Sendungen und Podcasts und fünf Comedy-Stars in insgesamt fünf Kategorien von den Zuschauer:innen nominiert. Doch wer darf am Ende die begehrte Trophäe mit nach Hause nehmen? Unter www.deutscher-comedypreis.de kann das Publikum noch bis zur letzten Minute online und während der Live-Show telefonisch für seine Favoriten stimmen und die Preisträger festlegen. Das Saalpublikum ist bei der großen TV-Gala ebenfalls stimmberechtigt - per Live-Voting im Studio.Und weil die Zuschauer:innen in diesem Jahr so eine wichtige Rolle spielen, hat er sich gleich bei einer Familie auf dem Sofa breit gemacht, um das aktuelle Stimmungsbild einzufangen: Ralf Schmitz. Während der gesamten Live-Übertragung wird er bei Familie Sagel in einem Vorort von Köln auf dem Sofa sitzen. Welche Favorit:innen haben sie? Sind sie mit dem Ausgang der Abstimmung zufrieden? Und was fanden sie besonders witzig?Zwei Preise werden ausschließlich vom COLOGNE COMEDY FESTIVAL, das in diesem Jahr 30 Jahre alt wird, verliehen. Der Ehrenpreis geht an die Kabarettistin und Schauspielerin Maren Kroymann. Wer den Preis in der Kategorie Bester Newcomer / Beste Newcomerin in Händen halten darf, wird in der Gala verkündet.Während der Verleihung wird es eine Live Audiodeskription sowie Gehörlosenuntertitel geben.Selbstverständlich werden alle Hygienemaßnahmen und aktuelle Empfehlungen des Robert Koch Instituts an diesem Abend umgesetzt.Alle Nominierten im Überblick:Beste Comedy-Show- Chez Krömer (Das Erste)- LOL: Last One Laughing (Amazon Prime Video)- Studio Schmitt (ZDFneo)- Täglich frisch geröstet (RTL / TVNOW)- World Wide Wohnzimmer (YouTube)Beste Comedy-Fiction- Frau Jordan stellt gleich (Joyn / ProSieben)- KBV - Keine besonderen Vorkommnisse (TVNOW)- Slavik - Auf Staats Nacken (Joyn)- Unter Freunden stirbt man nicht (TVNOW / Vox)Ralf Günther, Geschäftsführer COLOGNE COMEDY FESTIVAL: "Aufgrund der öffentlich geführten Diskussionen sind das Cologne Comedy Festival, SAT.1, Netflix, Brainpool Pictures und Luke Mockridge als Co-Produzent übereingekommen, dass die Produktion "ÜberWeihnachten" von der Nominierungsliste des deutschen Comedypreises 2021 genommen wird. Weil hier nicht eine einzelne Person, sondern die gesamte Produktion nominiert ist, sollen mit diesem Schritt die Beteiligten aus Cast und Crew geschützt werden."Beste Satire- extra 3 (Das Erste)- heute-show (ZDF)- Dittsche - Das wirklich wahre Leben (WDR)- Die Carolin Kebekus Show (Das Erste)- ZDF Magazin Royale (ZDF)Bester Komiker / Beste Komikerin- Carolin Kebekus- Hazel Brugger- Felix Lobrecht- Torsten Sträter- KnossiBester Comedy Podcast- Die Pochers hier! (Oliver Pocher und Amira Pocher)- Baywatch Berlin (Klaas Heufer-Umlauf, Jakob Lundt und Thomas Schmitt)- Bratwurst und Baklava (Özcan Cosar und Bastian Bielendorfer)- Fest & Flauschig (Jan Böhmermann und Olli Schulz)- Gemischtes Hack (Felix Lobrecht und Tommi Schmitt)"Der Deutsche Comedypreis" ist eine Veranstaltung des COLOGNE COMEDY FESTIVALS und wird von der Brainpool TV GmbH im Auftrag von SAT.1 produziert."Der Deutsche Comedypreis " - am Freitag, 1. Oktober 2021, um 20:15 Uhr live in SAT.1 und auf JoynHashtag zur Show: ComedypreisPressekontakt:Tina LandCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1192email: tina.land@seven.onePhoto Production & EditingSusanne Karl-Metzgerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1173email: susanne.karl@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5034040