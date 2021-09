Halle (S.) (ots) -Der Podcast zum Tag der Deutschen EinheitAuf Initiative Sachsen-Anhalts hat jedes Bundesland zum Tag der Deutschen Einheit zwei Einheitsbotschafter ernannt. Vera Vogt und Max Dudyka sind die Einheitsbotschafter für Hessen. Im Podcast beschreiben sie, was für sie Deutschland ist und was für sie die Deutsche Einheit bedeutet. Sie erzählen, welches Projekt, welches Erlebnis ohne die Deutsche Einheit vielleicht nicht möglich gewesen wäre.Video zum Podcast: https://youtu.be/ztinfE8LG_APodcast: https://einheitsbotschafter.deEinheitsbotschafterin Vera Vogt stammt aus Hünfeld in Osthessen, hat in Mainz Lehramt studiert - um dann doch an der Polizeiakademie Wiesbaden die gehobene Dienstlaufbahn bei der Schutzpolizei einzuschlagen. Streifenpolizistin, Dienst bei der Kriminalpolizei und in der Personalverwaltung. Zudem ist sie als weiblicher Part des Hessentags-Paares Aushängeschild ihres Bundeslandes. Der Hessentag ist das offizielle Landesfest, das jedes Jahr in einer anderen Stadt stattfindet, die unter ihren Bewohnern dann auch das Hessentags-Paar auswählt. Dieses Paar repräsentiert seine Stadt und das Bundesland ein Jahr lang. Aus diesem Grund wurde Vera Vogt auch als Einheitsbotschafterin Hessens ernannt.Einheitsbotschafter Max Dudyka ist Niederlassungsleiter bei einem Personaldienstleister in Hanau. Er ist in Fulda/Osthessen geboren, in Hofbieber in der Rhön aufgewachsen, hat unter anderem in Baden-Württemberg studiert. Er war in seiner Bundeswehrzeit bei den Gebirgsjägern in Bayern - dazu hat ihn ein Verwandter aus Thüringen inspiriert. Aber eigentlich hängt er an seiner Herzensstadt Fulda - und der benachbarten Rhön.Alle Infos und weiterführende Inhalte finden Sie auf der Homepage zum Tag der Deutschen Einheit (https://tag-der-deutschen-einheit.de) und auf den Kanälen der Sozialen Netzwerke Facebook (https://www.facebook.com/tde2021), Instagram (https://www.instagram.com/gemeinsamzukunftformen/), YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCOc0eBEkKxWIHW_uampEQGw) und Twitter (https://twitter.com/tde2021). TDE2021Pressekontakt:Susanne BethkeProjektleiterin Bundesratspräsidentschaft/Tag der Deutschen Einheit 2021Staatskanzlei und Ministerium für Kultur des Landes Sachsen-AnhaltHegelstraße 40 - 42, 39104 Magdeburg+49 391 567 6666presse@stk.sachsen-anhalt.dehttps://www.tag-der-deutschen-einheit.deOriginal-Content von: Tag der Deutschen Einheit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157804/5034038