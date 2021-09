Im vergangenen Jahr wurde der Erweiterungsbau in Straufhein-Adelshausen eröffnet. Zusammen mit dem nun eingeweihten Produktionswerk in Lichtenfels erweitert Lifocolor die Kapazitäten im Masterbatch-Bereich, bei Bedarf, um fast das Doppelte. Dazu lud der Masterbatch-Hersteller zu Festakten an den beiden Standorten. Im Beisein von Politik und geladenen Gästen eröffneten Dirk Grolman, Gesellschafter der Lifocolor Gruppe und Dr. Martin Fabian, Geschäftsführer der Lifocolor Gruppe, dabei symbolisch die ...

