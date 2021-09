FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1775 (1800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES BUNZL PRICE TARGET TO 2500 (2350) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 397 (388) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 590 (500) PENCE - 'SELL' - BERENBERG RAISES TRAINLINE PRICE TARGET TO 440 (350) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES WH SMITH PRICE TARGET TO 1750 (1500) PENCE - 'HOLD' - CREDIT SUISSE RAISES SAGA PLC PRICE TARGET TO 471 (434) PENCE - 'OUTPERFORM' - DZ BANK CUTS FAIR VALUE FOR BHP GROUP TO 1950 (2400) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 661 (681) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS BOOHOO PRICE TARGET TO 430 (500) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 315 (300) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES ELECTROCOMPONENTS PRICE TARGET TO 1250 (1230) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 12067 (11560) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES OSB GROUP PRICE TARGET TO 720 (410) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS MELROSE INDUSTRIES PRICE TARGET TO 240 (245) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ABCAM PRICE TARGET TO 1650 (1300) PENCE - 'NEUTRAL' - KEPLER CHEUVREUX RAISES PEARSON TO 'HOLD' (REDUCE) - PRICE TARGET 750 (670) PENCE - LIBERUM CUTS SSP GROUP PRICE TARGET TO 375 (400) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES OXFORD BIOMEDICA PRICE TARGET TO 1840 (1560) PENCE - 'BUY' - RBC RAISES 3I INFRASTRUCTURE PRICE TARGET TO 350 (325) PENCE - 'OUTPERFORM'



