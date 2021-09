Die Erholung am Schweizer Aktienmarkt setzt sich am Donnerstag zwar fort. Aber viele Anleger sind skeptisch und sehen den Aufwärtstrend auf tönernen Füssen.Zürich - Die Erholung am Schweizer Aktienmarkt setzt sich am Donnerstag zwar fort. Aber viele Anleger sind skeptisch und sehen den Aufwärtstrend auf tönernen Füssen. Der Anstieg sei mehr auf technische Faktoren und auf Käufe zum Quartalsultimo zurückzuführen. Die Probleme seien ja noch nicht gelöst, heisst es am Markt weiter. Aber nachdem der SMI im laufenden Monat rund sechs Prozent verloren habe...

Den vollständigen Artikel lesen ...