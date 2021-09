Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag weiter zugelegt. Positive Signale aus den USA stützten, wobei die Gewinne überschaubar blieben.Paris / London - Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag weiter zugelegt. Positive Signale aus den USA stützten, wobei die Gewinne überschaubar blieben. Der EuroStoxx 50 gewann am späten Vormittag 0,43 Prozent auf 4097,69 Punkte. Auch an den grossen Länderbörse gab es leichte Zuwächse. In Paris stieg der Cac 40 um 0,44 Prozent auf 6589,40 Punkte. Der FTSE 100 kletterte in London dank...

