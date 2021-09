Weil der Treibstoffmangel in Großbritannien zum landesweiten Problem wird, schauen sich viele Briten nach Alternativen zu ihren Verbrennern um. Die Google-Suche nach Elektroautos explodiert. Im ganzen Land stehen Menschen an Tankstellen Schlange, um noch einen Tropfen Benzin zu ergattern. Doch oft werden sie enttäuscht. Vielerorts sind die Tankstellen wie ausgepumpt. Der Grund des Treibstoffmangels in Großbritannien liegt dabei nicht einmal beim Benzin selbst, sondern bei den Lkw-Fahrern, die diesen zu den Tankstellen befördern sollen - es gibt einfach zu wenige von ihnen. Mehr...

