Das Social Business Fairphone legt nach und kündigt mit dem Fairphone 4 ein neues Modell an. Das neue Smartphone wirkt moderner als die Vorgänger und ist laut Hersteller das "weltweit erste Elektronikmüll neutrale 5G-Smartphone". Zwei Jahre nach dem Fairphone 3 (Test) und ein Jahr nach Vorstellung des 3 Plus, das in erster Linie ein Kameraupdate war, kündigt das niederländische Social Business ein neues Smartphone-Modell an. Wie die Vorgängergeräte ist es modular aufgebaut, kann in seine Einzelteile zerlegt und vom Nutzer oder der Nutzerin selbst repariert werden. Zudem verspricht Fairphone eine fünfjährige ...

