++ Europäische Aktienmärkte geben Gewinne wieder ab ++ DE30 scheitert am 38,2%-Retracement ++ Volkswagen verkürzt Arbeitszeit am Standort Wolfsburg ++ Die europäischen Aktienmärkte sind heute höher in den Handel gestartet, haben aber bereits einen großen Teil der Gewinne wieder abgegeben. Dennoch notieren die meisten Blue-Chip-Indizes Europas im Tagesverlauf im Plus. Der niederländische AEX gehört mit einem Plus von 0,6% zu den Outperformern, während der deutsche Leitindex mit einem Minus von 0,1% underperformt. Die Veröffentlichung der Inflationsdaten für September ...

