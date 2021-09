Darmstadt (ots) -Der Aufsichtsrat der R-Biopharm AG, ein führendes Biotechnolgieunternehmen mit Sitz in Darmstadt, hat Ute Salzbrenner (55) zum Chief Financial Officer benannt. Zum 1. Oktober 2021 übernimmt die Diplom-Volkswirtin als fünftes Vorstandsmitglied den Bereich Finanzen.Ute Salzbrenner wird in ihrer neuen Rolle die Entwicklung und Umsetzung der langfristigen Finanz- und Marktexpansionsstrategie von R-Biopharm unterstützen. "Das versetzt uns in die Lage, den steigenden Herausforderungen, die durch das starke Wachstum entstanden sind, noch besser gerecht zu werden", sagt Vorstandsvorsitzender Christian Dreher. "Ich freue mich, dass Ute Salzbrenner mit ihrer langjährigen Expertise den Wachstumskurs von R-Biopharm strategisch mitgestalten wird."Vor ihrem Wechsel zu R-Biopharm war Ute Salzbrenner für die Felss-Gruppe als CFO tätig sowie als Finanzvorstand für unterschiedliche Unternehmen, hauptsächlich aus der Automobilbranche.Über R-BiopharmDie R-Biopharm AG mit Sitz in Darmstadt ist eines der führenden Biotechnologieunternehmen Deutschlands. Sie versteht sich als Wegbereiterin für Gesundheit und Lebensqualität. Ihr Anspruch: mit exzellenten Produkten und Lösungen für höchstmögliche Präzision, Sicherheit, Klarheit und Gewissheit sorgen - in Prävention, Therapie und Heilung. Forschung und Entwicklung bei R-Biopharm stellt sich mit seinen agilen Prozessen neuen Herausforderungen, um mit nachhaltigen Lösungen eine stetig wachsende Weltbevölkerung in ein neues Gesundheitszeitalter zu begleiten.Als international anerkannter Spitzenanbieter steht R-Biopharm für die Entwicklung exzellenter Technologien, Produkte und Lösungen in den Bereichen Klinische Diagnostik, Nutrition Care und Lebensmittel- und Futtermittelanalytik. R-Biopharm ist Weltmarktführer bei Testsystemen im Bereich Allergenanalytik. Das Biotechnologieunternehmen steht für Produkte, die für die Gesundheit des Menschen von hoher Bedeutung sind. Dafür vereint es Entwicklung, Produktion und Vertrieb unter einem Dach und ist weltweit in mehr als 120 Ländern - durch 28 Tochterfirmen und 120 Distributoren - erfolgreich vertreten. Insgesamt beschäftigt das 1988 gegründete Familienunternehmen weltweit rund 1.200 Mitarbeiter (660 am Stammsitz in Darmstadt) und wurde mehrfach mit dem "Sustainability Award" für nachhaltiges und profitables Wachstum ausgezeichnet. R-Biopharm steht für eine werteorientierte Unternehmenskultur und Unternehmensführung und ist in der zweiten Generation familiengeführt. Vorstandsvorsitzender ist Christian Dreher.Pressekontakt:Simone FeilerLeiterin Corporate Brand Communicationhttps://r-biopharm.com/de/https://r-biopharm.com/de/kontakt/presse/R-Biopharm AGAn der neuen Bergstraße 1764297 DarmstadtTel.: 0 61 51 - 81 02-538Mobil: 0 160 - 55 273 60Fax: 0 61 51 - 81 02-40E-Mail: s.feiler@r-biopharm.deOriginal-Content von: R-Biopharm AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129757/5034301