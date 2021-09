Im August 2021 sind laut Bundesnetzagentur 435 MW an neuer Photovoltaik-Leistung in Deutschland installiert worden. Das war fast genauso viel wie im Vormonat. Bei der Windenergie lag der Zubau bei 117 MW. Das ist ein Rückgang gegenüber 142 MW im Juli. Bereits seit Mai zeigt sich der PV-Zubau sehr konstant bei um die 400 MW im Monat. Der Photovoltaik-Zubau im August 2021 machte da mit 435 MW keine Ausnahme. Insgesamt hat der Zubau in diesem Jahr von Januar bis August bisher nun 3,6 GW gebracht. Das ...

