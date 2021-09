München (ots) -Starker Einstieg in den 11. Spieltag mit 2 Top-Teams am Freitagabend, ab 18.30 Uhr live bei MagentaSport: der 1. FC Saarbrücken empfängt Eintracht Braunschweig - beide mit 16 Punkten in Reichweite zu Spitzenreiter Magdeburg (19 Punkte). Braunschweig Coach Michael Schiele hat einen Zweijahresvertrag mit einem klaren Ziel: Aufstieg. "Ich will hier Erfolg haben: in einer geilen Stadt, mit geilen Fans, mit einer guten Mannschaft auch. Das ist die Aufgabe, das ist das Projekt", sagt Schiele in der MagentaSport-Reihe "3 Liga Top Thema". Ein anderer Aufstiegskandidat, der TSV 1860 München, hinkt nach dem mäßigen Start mit 12 Punkten den eigenen Erwartungen hinterher. Schon jetzt sieht sich Präsident Reisinger berufen, Trainer Michael Köllner vor dem Samstagspiel gegen den Zweiten Viktoria Berlin (17 Punkte) das Vertrauen zu schenken. MagentaSport zeigt alle Partien des 11. Spieltags live, am Samstag ab 13.45 Uhr live in der Konferenz und als Einzelspiel. Darunter auch Lautern in Havelse.Michael Schiele kann Aufstieg! Das hat er als Co-Trainer von Ralph Hasenhüttl beim VfR Aalen und als Chef vor 2 Jahren mit Würzburg bewiesen. Schiele verfügt in Braunschweig über einen Zweijahres-Vertrag, mit dem Aufstieg als Vorgabe: "In diesen 2 Jahren, das ist das Ziel." Die eigenen Ambitionen umschreibt er im Gespräch mit Christian Straßburger und Alexander Klich so: "Ich will hier Erfolg haben: in einer geilen Stadt, mit geilen Fans, mit einer guten Mannschaft auch. Das ist die Aufgabe, das ist das Projekt. Da versuchen wir Kontinuität reinzubringen. Im Verein ist es gerade ruhig, das ist auch gut so.""Natürlich tut's dir auch verdammt weh"Michael Schiele spricht auch über seinen Rausschmiss bei den Würzburger Kickers unter Felix Magath - erst überraschend aufgestiegen, dann nach 2 Spieltagen in der 2. Liga schon wieder rausgehauen. Ein Rauswurf, der belastend war. "Natürlich tut's dir auch verdammt weh. Das geht dann über eine gewisse Zeit, da musst du dich zurückziehen. Das war eine kurze, schwere Phase!"Die Aufgabe bei der Eintracht sieht Schiele optimistisch. Mit dem Rückhalt der Fans, den Erfolgen in den Auswärtsspielen. Die Partie im Saarland: Saarbrücken sei stark. Aber, so Schiele: "Wir sind jetzt auch gut unterwegs." Und auf den Freitagabend freut sich der Eintracht-Trainer sowieso: "Es ist schon eine andere Geilheit im Spiel, wenn das Flutlicht angeht."Der Link zur Folge "3. Liga Top-Thema": www.youtube.com/watch?v=yxlSZtL5foU Fußball LIVE bei MagentaSport - 11. SpieltagFreitag, 01. Oktober 2021Ab 18.30 Uhr: 1. FC Saarbrücken - Eintracht BraunschweigSamstag, 02.Oktober 2021Ab 13.45 Uhr in der Konferenz und als Einzelspiel abrufbar: TSV 1860 München - Viktoria Berlin, MSV Duisburg - SV Meppen, VfL Osnabrück - FSV Zwickau, SV Wehen Wiesbaden - Viktoria Köln, SC Freiburg II - Hallescher FC, TSV Havelse - 1. FC KaiserslauternSonntag, 03.Oktober 2021Ab 12.45 Uhr: BVB II - Würzburger KickersAb 13.45 Uhr: Waldhof Mannheim - SC VerlMontag, 04. Oktober 2021Ab 18.45 Uhr: 1.FC Magdeburg - Türkgücü MünchenPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5034362