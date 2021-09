DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Bundesländer melden hohe Jahresinflation im September

Die Inflation in Deutschland ist im September hoch geblieben. Während die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat mehr oder weniger stagnieren, bewegte sich die Jahresinflation in einer Reihe von Bundesländern zwischen 3,8 und 4,8 Prozent. Experten erklären die hohe Inflation unter anderem mit Basiseffekten durch niedrige Preise im Jahr 2020, so etwa wegen der temporären Senkung der Mehrwertsteuersätze und des damaligen Preisverfalls der Mineralölprodukte.

Lage am deutschen Arbeitsmarkt im September verbessert

Die Lage am deutschen Arbeitsmarkt hat sich im September verbessert. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit (BA) sank die saisonbereinigte Zahl der Arbeitslosen gegenüber dem Vormonat um 30.000, nachdem sie im August um 53.000 zurückgegangen war. Die saisonbereinigte Arbeitslosenquote verharrte bei 5,5 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Rückgang der Arbeitslosenzahl um 35.000 und eine Quote von 5,5 Prozent prognostiziert.

Heil sieht deutliche Herbstbelebung am Arbeitsmarkt

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat sich erfreut über die verbesserte Lage am deutschen Arbeitsmarkt im September gezeigt. "Wir beobachten eine deutliche Herbstbelebung am Arbeitsmarkt und sinkende Arbeitslosenzahlen", erklärte er in einem Statement. "Besonders erfreulich ist, dass der Einfluss der Pandemie auf den Arbeitsmarkt immer kleiner wird und die Erwerbstätigkeit deutlich wächst."

Frankreichs HVPI-Inflation steigt im September auf 2,7 Prozent

Die französische Inflation ist im September weiter gestiegen. Die am Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessene Jahresteuerung erhöhte sich auf 2,7 von 2,4 Prozent im August, wie das Statistikamt in einer ersten Veröffentlichung mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten eine Jahresrate von 2,8 Prozent erwartet.

EU-Finanzminister loben wichtigen Impuls der Aufbaupläne - Kreise

Die nationalen Aufbaupläne der einzelnen EU-Länder stehen im Mittelpunkt der regulären Tagungen der europäischen Finanzminister am Montag und Dienstag in Luxemburg. Bei der Tagung der Finanzminister der Europäischen Union (EU) am Dienstag wird nach Angaben aus deutschen Regierungskreisen vor allem ein "Update" über den Stand bei der europäischen Aufbau- und Resilienfazilität erwartet. "Wir sind uns alle einig, dass dieses Instrument einen wichtigen Impuls gegeben hat und sicherlich dazu beigetragen hat, dass die Europäische Union relativ gut aus der Krise herausgekommen ist", sagte ein hochrangiger Regierungsbeamter in Berlin.

Sarkozy zu einem Jahr Haft ohne Bewährung verurteilt

Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy ist im Prozess um illegale Wahlkampffinanzierung zu einem Jahr Haft ohne Bewährung verurteilt worden. Das Gericht in Paris sah es als erwiesen an, dass die Kosten im Wahlkampf 2012 auf illegale Weise abgerechnet wurden. Der Ex-Präsident war im März bereits zu einer Haftstrafe wegen Bestechung verurteilt worden, wogegen er Berufung einlegte.

+++ Konjunkturdaten +++

Italien/Verbraucherpreise Sep vorl. -0,1% gg Vm, +2,6% gg Vj

Italien/Verbraucherpreise Sep PROG: -0,3% gg Vm, +2,5% gg Vj

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 30, 2021 07:30 ET (11:30 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.