Die Finanzwelt schaut derzeit wie gebannt auf den chinesischen Immobilienkonzern Evergrande, der unter einem Schuldenberg von 300 Milliarden Dollar leidet und in Zahlungsverzug geraten ist. Gebannt schaut die Finanzwelt deswegen, weil - so vermuten es einige - von der Pleite ein ähnlicher Effekt ausgehen könnte wie von der Pleite der Investmentbank Lehman Brothers. Völlig entspannt dagegen zeigt sich Folker Hellmeyer, Chefanalyst von Solvecon im Gespräch mit Martin Kerscher auf wallstreet:online tv.