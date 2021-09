Durch den Photovoltaik-Ausbau in Deutschland wird die Stromerzeugung zunehmend dezentral. Das bedeutet für den künftigen Netzausbau, dass der Umbau in eine flexible, zellulare Struktur erfolgen muss, sagt Stefan Rohrmoser, Geschäftsführer Vertrieb bei Eaton. Am 14. Juli hat die EU-Kommission das Maßnahmenpaket "Fit for 55" vorgestellt, das dafür sorgen soll, dass Europa seine Klimaziele erreichen kann. Neben dem politischen Rahmenwerk braucht es aber auch konkrete Maßnahmen. Dazu zählt natürlich ...

