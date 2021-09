Schon zweimal wurden die Ziele für Umsatz und Gewinn nach oben korrigiert. Gleichzeitig absolvierte KLÖCKNER eine knapp 30-%-Korrektur in den letzten Wochen.Digitalisierung in der deutschen Industrie hat vorerst einen Seltenheitswert. Ex-Chef Gisbert Rühl baute den größten Stahlhändler in drei Jahren um. Er nahm gleichzeitig das digitale Stahlgeschäft über eine Tochter organisatorisch heraus, so dass eine Zweiteilung bevorsteht:KLÖCKNER & CO. als Mutter bleibt bestehen und die digitale Tochter wird teilweise an den Markt gegeben, voraussichtlich als Spin-off. Darin liegt der nächste Ansatz für eine weitergehende Bergfahrt bis 18/19 € für KLÖCKNER & CO. inklusive Spin-off. Hilfestellung kam natürlich von den starken Stahlpreisen und dem deutlich verbesserten Mengengeschäft. Doch der größte Teil der verbesserten Ertragsqualität beruht auf Digitalisierung.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 39! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo (www.bernecker.info) oder im Einzelbezug unter www.boersenkiosk.de oder über unsere Bernecker-App.Die Themen der Actien-Börse Nr. 39:Themen u.a.:++ Alle Umfragewerte, ifo, ESM, ZEW, lassen weiter nach++ SIEMENS ENERGY mit geheimer Gasperle++ Der erweiterte DAX hat empfindliche Schwächen++ HELLOFRESH und ZALANDO stehen auf dem Prüfstand++ MUTARES erhöht die Prognose++ GAZPROM ist der dreifache Gewinner++ ØRSTED hat klassisch korrigiertIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info