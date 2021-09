Facebook implementiert Reels nun auch in der Facebook-App. Angekündigt sind ein Monetarisierungsprogramm und die Möglichkeit, Reels direkt in Gruppen zu posten. Die Erfolgsstory von Tiktok zeigt, wie relevant Kurzvideos für Social-Media-Plattformen sind. Dementsprechend schnell zogen alle nach: Youtube hat Shorts, Instagram hat Reels, Pinterest hat Video-Pins. Es ist also nicht verwunderlich, dass auch Facebook Kurzvideos bekommen soll, sondern eher, dass das erst jetzt geschieht. Wie Facebook angekündigt hat, sind Reels in den USA ab heute in der ...

