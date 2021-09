Der US-Dollar präsentiert sich derzeit am Devisenmarkt überaus robust. Der US-Dollar präsentiert sich derzeit am Devisenmarkt überaus robust. Gegen den Yen hat er mit dem Ausbruch über die 111,6 JPY ein neues Kaufsignal installiert. Auch gegen den Euro strotzt er nur so vor Stärke. Das Britische Pfund reiht sich in diese Riege ein… Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu GBP/USD vom 07.06. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...