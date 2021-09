... nimmt weiter Gestalt an. Die Ludwigshafener wollen am wachstumsstarken und hochmargigen Geschäft mit Kathodenmaterialien für Batterien von Elektroautos partizipieren. Die Produktion soll in Deutschland, Finnland und auch an mehreren chinesischen Standorten stattfinden. Neben dem gemeinschaftlichen Projekt mit Sinopec in Nanjing investiert man nun zusätzlich 8 bis 10 Mrd. €, um im südchinesischen Zhanjiang in Eigenregie einen weiteren Standort aufzubauen. Allein hier erwartet man bis 2030 einen Jahresumsatz von 4 bis 5 Mrd. € und ein EBITDA in Höhe von 1,0 bis 1,2 Mrd. € p. a. Der strategische Vorstoß stellt das Geschäftsmodell von BASF auf eine breitere, zukunftssicherere Basis.



