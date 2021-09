Der amerikanisch-irische Pharmakonzern mit Sitz in Dublin (seit 2013) legt eine Auseinandersetzung mit dem irischen Staat bei, die bis 2018 zurückreichte. Aus der damaligen Forderung von 1,9 Mrd. $ wurden 309 Mio. $, die noch zu zahlen sind. Mit der Summe wird der Verkauf von Patenten auf das Mittel Tysabri besteuert.



Das neue Kursziel von Jefferies für PERRIGO lautet auf 63 $, die Bewertung wurde von neutral auf kaufen umgestellt. Die Analysten haben auch die Übernahme von HRA Pharma für 2,1 Mrd. $ einbezogen.



Die PERRIGO-Aktie hatte 2015 in der Spitze 215,73 $ gekostet. Am Tiefpunkt Ende 2018 nur 36,28 $. Heute im frühen US-Handel + 12,1 % auf 48,78 $.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



