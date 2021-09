Köln (ots) -



Bei Ford in Köln stehen erneut die Bänder still. Ursprünglich wollte der Kölner Autobauer in dieser Woche die Produktion des Fiesta im Niehler Werk wieder aufnehmen. Doch daraus wurde nichts. "Die Produktion in unserem Kölner Werk steht weiter still", sagte ein Ford-Sprecher dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Freitag-Ausgabe). Grund ist weiterhin der Chipmangel. "Wir haben eine tägliche Abstimmung, welche wenigen Werke weltweit mit den wenigen Chips beliefert werden", so der Sprecher. Auch im Schwesterwerk von Ford im saarländischen Saarlouis ruht die Produktion mindestens bis Ende der Woche.



Für Köln wagt Ford inzwischen nicht einmal mehr eine Prognose, wann wieder Fiesta-Modelle vom Band laufen. "Die Produktion hier ruht bis auf weiteres", kündigte der Sprecher des Autobauers an. Der Lieferengpass kommt für Ford zum ungünstigsten Zeitpunkt. Denn eigentlich sollte in Köln allmählich auf den Facelift des Ford Fiesta umgestellt werden. Angesichts der aktuellen Chip-Probleme ist das nahezu unmöglich.



