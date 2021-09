DGAP-News: CytoTools AG / Schlagwort(e): Personalie

30.09.2021 / 16:44

Aufsichtsrat der CytoTools AG gibt das turnusgemäße Ausscheiden der beiden Vorstände bekannt



- Vorstandsmitglieder Dr. Freyberg und Dr. Kaiser stehen nach Abwahl des Aufsichtsrats nicht für Vertragsverlängerung zur Verfügung

- Vorstandsverträge laufen turnusmäßig am heutigen Tag aus Darmstadt, 30. September 2021 - Der Aufsichtsrat der CytoTools AG (ISIN DE000A0KFRJ1) gibt bekannt, dass die Berufung der beiden Vorstände der CytoTools AG, Dr. Mark-Andre Freyberg und Dr. Dirk Kaiser zum 30. September 2021 turnusgemäß endet. Nach der heutigen Abwahl des Aufsichtsrats stehen beide Vorstände nicht für eine Vertragsverlängerung zur Verfügung. Beide Vorstände sind damit heute aus dem Vorstand der Gesellschaft ausgeschieden. Der Aufsichtsrat bedauert sehr, dass Herr Dr. Freyberg und Herr Dr. Kaiser aufgrund der aktuellen Situation nicht für eine weitere Amtszeit zur Verfügung stehen, und bekundet ihnen seinen Respekt und seine hohe Wertschätzung für die erfolgreiche Arbeit in den zurückliegenden 15 Jahren. Dr. Freyberg und Dr. Kaiser bleiben als Gründer und Aktionäre der Gesellschaft weiterhin eng verbunden. Kontakt: CytoTools AG

Klappacher Str. 126

64285 Darmstadt

Tel.: +49-6151-95158-12

Fax: +49-6151-95158-13

E-Mail: kontakt@cytotools.de

Über CytoTools: Die CytoTools AG ist eine deutsche Biotechnologie Holding, die Ergebnisse aus der zellbiologischen Grundlagenforschung zu Zellwachstum und programmiertem Zelltod in neuartige Therapieformen zur ursächlichen Krankheitsbehandlung und Heilung umsetzt. CytoTools vielseitige Produktpipeline beinhaltet selbstentwickelte chemische Verbindungen und Biopharmazeutika, die das Potential haben, neue Behandlungsmöglichkeiten in der Dermatologie, Kardiologie, Urologie und Onkologie zu bieten. CytoTools ist als Technologieholding und Beteiligungsunternehmen strukturiert und hält Beteiligungen an den Tochterfirmen DermaTools Biotech GmbH (65 %) und CytoPharma GmbH (50 %). Disclaimer Diese Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. Diese spiegeln die Meinung von CytoTools zum Datum dieser Mitteilung wider. Die von CytoTools tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. CytoTools ist nicht verpflichtet, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren.

