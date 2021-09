DJ Aktien Schweiz behauptet - Sulzer mit Medmix-Abspaltung im Fokus

ZÜRICH (Dow Jones)--Nach den beiden Vortagen mit zunächst kräftigen Verlusten und dann einer ebensolchen Erholung, ist es am Donnerstag an der Schweizer Börse ruhiger zugegangen - zumindest mit Blick auf den SMI. Dieser schloss 0,1 Prozent im Plus mit 11.642 Punkten.

Allerdings hatte es zunächst nach einer Fortsetzung der Erholung ausgesehen, im Tagesverlauf bröckelten die Gewinne aber immer mehr ab und auch aus den USA kam keine Unterstützung. Dort war am Vortag bereits ein Erholungsversuch im Sande verlaufen und auch am Berichtstag verlief ein nächster Erholungsansatz eher mau.

In den Schlussminuten machte der SMI dann aber nochmal einen Hüpfer nach oben, zurück in zumindest knapp positives Terrain. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 11 Kursverlierer und 9 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 36,49 (Mittwoch: 31,66) Millionen Aktien. Dabei gingen die Kursausschläge sowohl bei den Gewinnern wie bei den Verlierern nicht über das Plus von 1,2 Prozent bei Roche hinaus.

Der Schweizer Pharmakonzern hatte einen Studienerfolg mit seinem Covid-19-Präparat Ronapreve gemeldet. Die Ergebnisse zeigten demnach eine "signifikante" Reduzierung der Viruslast.

Bei den Werten aus der zweiten Reihe standen Sulzer im Fokus mit einem Kurseinbruch von fast 35 Prozent oder 47,90 Franken. Dieser war aber weitestgehend der Abspaltung und dem mau verlaufenen Börsengang von Medmix geschuldet. Die Aktie des Anbieters von Präzisionsgeräten war zu 45 Franken ausgegeben worden, und ging mit 44,00 aus dem Tag. Im Tief war sie auf unter 42 Franken gefallen. Bei der Abspaltung erhielten die Sulzer-Aktionäre zu jeder Aktie eine Medmix-Aktie. Bereinigt um die Abspaltung betrug das Minus bei Sulzer damit knapp 3 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 30, 2021 11:45 ET (15:45 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.