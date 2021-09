Der IPO der Sulzer-Abspaltung an der Schweizer Börse ist wohl nicht ganz nach den Vorstellungen der Emittenten verlaufen.Zürich - Der Börsengang der Sulzer-Abspaltung Medmix an der Schweizer Börse ist wohl nicht ganz nach den Vorstellungen der Emittenten verlaufen. Denn die Aktien des Industrie-Unternehmens wurden am ersten Handelstag unter dem Ausgabepreis gehandelt. Zwar starteten die Titel am Donnerstag noch auf dem Ausgabepreis von 45 Franken, gaben danach aber kontinuierlich nach und fielen zwischenzeitlich gar...

