Pößneck (ots) -Bei der kostenfreien Masterclass Feminine Leadership handelt es sich um Live-Online-Meetings, die über Zoom stattfinden. Teilnehmende sind Unternehmerinnen ohne und mit Mitarbeiter*innen (Solo- und Entrepreneurinnen) sowie angestellte, weibliche Führungskräfte. Diese Online-Workshops mit einem Impulsvortrag und anschließendem, offenen Austausch in der Runde im Arbeits-'Du' finden einmal monatlich freitags um 11.45 bis 12.45 Uhr statt mit folgenden Themen:15.10.2021Selbst-Bewusstsein (Vorbereitung, Leitung: Prof. Dr. Beate Klutmann)Mehr Selbstbewusstsein wünschen sich viele; bei uns ist damit aber nicht gemeint, dass man vollmundig von sich schwärmt. Es ist absichtlich mit Bindestrich geschrieben: Es geht darum, mehr Bewusstheit im Leben zu bekommen, vor allem, was die eigene Person betrifft.19.11.2021Ironie, Sarkasmus, Zynismus: Kalte Konflikte im Unternehmen (Vorbereitung, Leitung: Ulrike Posselt)Während bei heißen Konflikten eher Abkühlung und Entschleunigung hilfreich ist, kann bei kalten, schwelenden Konflikten ein Vertrauensaufbau sinnvoll sein. Ironie, Sarkasmus und Zynismus können Anzeichen sein für kalte Konflikte.10.12.2021Reife Führungskräfte sind erfolgreicher, warum? (Vorbereitung, Leitung: Prof. Dr. Beate Klutmann)Zu diesem Gespräch müssen wir erst einmal klären, was mit Reife gemeint ist. Was bedeutet es, wenn Führungskräfte reif sind, was machen sie dann anders? Ich werde den Begriff der Reife erläutern, wie man den Reifegrad feststellt und was das für den (beruflichen) Alltag bedeutet - insbesondere von Führungskräften. Und wie komme ich zu einem angemessenen Reifegrad? Alles nicht einfach...Veranstalterin ist Women's Springboard, eine Community für beruflich selbstständige Frauen, die ihr Business auf- und ausbauen. Ulrike Posselt ist Gründerin und Inhaberin von Women's Springboard und Springboard Edition mit Sitz in Pößneck bei Jena. Prof. Dr. Beate Klutmann ist als Coach und Trainerin selbstständig tätig in Berlin.Weitere Informationen und Anmeldung über: https://womensspringboard.de/masterclassesPressekontakt:Ulrike PosseltMobil 01738404139ulrike@womensspringboard.deOriginal-Content von: Women's Springboard, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135508/5034674