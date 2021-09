NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für BMW nach einer Erhöhung des Ergebnisziels auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Im Nachhinein betrachtet habe sich die vorsichtige Unternehmensprognose des Autobauers nach dem zweiten Quartal als nützliche Warnung vor den anhaltenden Lieferengpässen in der Branche erwiesen, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diese hätten die Münchener bislang besser gemeistert als die meisten Wettbewerber./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2021 / 13:56 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2021 / 13:56 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005190003

