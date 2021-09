Neues Programm für zertifizierte USB-Etiketten vereinheitlicht die Verbraucher-Markenbildung für Lösungen, die auf Spezifikationen für Leistungen in den Bereichen USB4, USB Type-C und USB beruhen.

USB Implementers Forum (USB-IF), die Support-Einrichtung für den Fortschritt und die Übernahme von USB-Technologien, gab heute die neuen, zertifizierten Etiketten für die Einstufung der Stromleistung von USB Type-C Kabeln bekannt. Damit wird Verbrauchern die Leistungsfähigkeit der USB-C Kabel deutlich angezeigt. Zertifizierte USB Type-C Kabel werden ab sofort, wie in der kürzlich veröffentlichten Spezifikation 3.1 für USB-Stromleistung (USB-PD) definiert, mit Etiketten zur Anzeige der Leistung von 60 W oder 240 W versehen sein.

Certified USB Logo Program summary for certified solutions based upon the USB4, USB Type-C and/or USB Power Delivery Specifications. (Graphic: Business Wire)