Heidelberg, Deutschland, Birmingham, Alabama und San Francisco (ots/PRNewswire) -- HeidelbergCement kündigt Minderheitsbeteiligung an Command Alkon an, dem weltweit führenden Anbieter von umfassenden Lösungen für die Lieferkette von schweren Baustoffen- Die führende Software-Investmentfirma Thoma Bravo behält die Mehrheitsbeteiligung an Command Alkon und plant, das Wachstum des Unternehmens weiter zu beschleunigen- Die Kombination des starken und innovativen Produktangebots von Command Alkon, des umfangreichen Software- und Betriebs-Know-hows von Thoma Bravo und der profunden Fachkenntnisse und globalen Präsenz von HeidelbergCement soll den digitalen Fortschritt in der Baustoffindustrie vorantreiben- Die Investition und die Partnerschaft kommen allen Kunden von Command Alkon zugute, indem sie die Fähigkeit des Unternehmens zur Skalierung seiner erstklassigen, cloudbasierten Lösungen für die gesamte Lieferkette im Hochbau beschleunigenHeidelbergCement, einer der weltweit größten integrierten Hersteller von Baustoffen und -lösungen, und Command Alkon, der weltweit führende Anbieter umfassender Supply-Chain-Technologielösungen für schwere Baustoffe, gaben heute bekannt, dass HeidelbergCement im Rahmen einer neuen Partnerschaft mit Thoma Bravo, einer führenden Software-Investmentfirma, eine Vereinbarung über eine Minderheitsinvestition zum Erwerb von 45 % an Command Alkon unterzeichnet hat. Thoma Bravo wird die Mehrheitsbeteiligung an Command Alkon beibehalten.Seit der Übernahme von Command Alkon im Jahr 2020 hat Thoma Bravo das Unternehmen dabei unterstützt, sein Lösungsportfolio zu erweitern und seine Systeme und Organisationsstruktur zu modernisieren und zu zentralisieren, um die Kundenzufriedenheit zu erhöhen. Als Gruppe erwarten Thoma Bravo, HeidelbergCement und Command Alkon, dass sie die Strategie von Command Alkon, erstklassige, cloud-basierte Lösungen anzubieten, weiter vorantreiben werden, um ihre Kunden besser zu bedienen. Durch die globale Reichweite und die Produktakzeptanz von HeidelbergCement kann Command Alkon seine Lösungen weiter ausbauen und sein Wachstum vorantreiben.HeidelbergCement und Command Alkon sind davon überzeugt, dass sie durch die Bemühungen beider Unternehmen sowie durch die fortgesetzte Zusammenarbeit mit Interessengruppen auf der ganzen Welt dazu beitragen können, den digitalen Wandel in der Lieferkette für schwere Baustoffe voranzutreiben. Dazu gehören transparentere Industriestandards für nahtlose Konnektivität, verbesserte Lösungen für die alltäglichen Probleme der Kunden (z. B. digitales Ticketing oder Telematik), ein allgemein höheres Innovationstempo und eine Beschleunigung der Nachhaltigkeitsbemühungen der Kunden. HeidelbergCement wird HConnect, sein eigenes digitales Produktpaket mit mehr als 18.000 Kunden, weiterhin eigenständig betreiben und weiterentwickeln."Im Rahmen unserer Strategie 'Beyond 2020' ist es unser klares Ziel, das erste industrielle Technologieunternehmen in unserer Branche zu werden", so Dr. Dominik von Achten, Vorstandsvorsitzender von HeidelbergCement. "Wir haben seit der Entwicklung unseres unabhängig entwickelten digitalen Kundenerlebnisses HConnect im Jahr 2018 erhebliche Fortschritte gemacht. Die Investition in Command Alkon und die Partnerschaft mit Thoma Bravo ermöglichen es uns nun, das verborgene Potenzial unserer Vermögenswerte zu nutzen und es in einen neuen Wachstumspfad für HeidelbergCement zu überführen. Gemeinsam werden wir das digitale Ökosystem der Zukunft für die Schwermetallindustrie aufbauen.""Diese Partnerschaft ist eine einzigartige Gelegenheit, den digitalen Wandel in der Lieferkette für schwere Baustoffe zu beschleunigen", sagte Phil Ramsey, CEO von Command Alkon. "HeidelbergCement ist ein führendes Unternehmen der Branche, und ihre Investition ist eine Bestätigung unserer Strategie, unserer Lösungen und unserer hervorragenden Kundenbetreuung. Diese Transaktion wird Command Alkon besser positionieren, um unseren Support für alle Kunden zu verbessern, unsere geografische Präsenz zu erweitern und unseren Übergang zur Cloud zu vollziehen. Wir freuen uns darauf, weiterhin von unserer Partnerschaft mit HeidelbergCement und Thoma Bravo zu profitieren, da wir weiterhin Automatisierungs- und Geschäftsprozesstechnologien anbieten, die unseren Kunden und Interessengruppen in der gesamten Bauindustrie einen Mehrwert bieten.""Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit HeidelbergCement, dem klaren Branchenführer im Bereich der digitalen Transformation, um die Wachstumsstrategie von Command Alkon weiter zu unterstützen und die Baustoffindustrie zu verändern", so A.J. Rohde, Senior Partner bei Thoma Bravo. "Dies ist unsere bedeutendste Partnerschaft mit einem globalen Industrieunternehmen, und wir sind davon überzeugt, dass sie einen dauerhaften positiven Einfluss auf die Nachhaltigkeit und die Einfachheit der Geschäftsabwicklung im Sektor der schweren Baumaterialien haben wird. Als wir Command Alkon erwarben, war es unser Ziel, die Plattform des Unternehmens zu modernisieren, ein digitales Ökosystem von der Produktion bis zum Verbrauch aufzubauen und seine globale Präsenz zu erweitern. Diese Investition und die branchenverändernde Partnerschaft mit HeidelbergCement wird dazu beitragen, all diese Initiativen noch schneller voranzutreiben - zum Nutzen aller Kunden von Command Alkon."Command Alkon verfügt über die größte installierte Softwarebasis im Bereich der Lieferkette für schwere Baumaterialien mit mehr als 2.500 Kunden weltweit. Das umfassende Produktportfolio des Unternehmens umfasst Software und Technologien für die Automatisierung von Anlagen und Standorten, Materialbestellung und -planung, Bestands- und Mischungsmanagement, LKW-Logistik und Flottenoptimierung, Büro- und Außendiensttätigkeiten, Berichtswesen und Analysefunktionen. Mehr als 1.000 Unternehmen nutzen die CONNEX-Plattform von Command Alkon, die alle Teilnehmer der Lieferkette für schwere Baumaterialien - Lieferanten, Spediteure und Käufer - miteinander verbindet, um die gemeinsame Nutzung von Daten und digitalen Arbeitsabläufen zwischen allen Beteiligten im Cloud-Maßstab zu ermöglichen und die Geschäftsabwicklung für die Kunden zu vereinfachen, die Effizienz der Beteiligten zu verbessern und mehr Nachhaltigkeit zu fördern.Der Kaufvertrag steht unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen, die bis Ende 2021 erteilt werden sollen.Informationen zu HeidelbergCementHeidelbergCement ist einer der weltweit größten integrierten Hersteller von Baustoffen und -lösungen mit führenden Marktpositionen bei Zuschlagstoffen, Zement und Transportbeton. Rund 53.000 Mitarbeiter an mehr als 3.000 Standorten in über 50 Ländern erbringen durch operative Spitzenleistungen und Offenheit für Veränderungen langfristige finanzielle Leistungen. Im Mittelpunkt des Handelns steht die Verantwortung für die Umwelt. Als Vorreiter auf dem Weg zur Klimaneutralität entwickelt HeidelbergCement Materiallösungen für die Zukunft. Weitere Informationen finden Sie unter www.heidelbergcement.com.Informationen zu Command AlkonCommand Alkon bietet Technologien zur Automatisierung und Rationalisierung aller Aspekte der Lieferkette für schwere Baumaterialien für Materiallieferanten, Spediteure und Käufer. Ein umfassendes Angebot an branchenspezifischen Lösungen in Kombination mit Mitarbeitern, die sich für den Erfolg von Schwerlastbetrieben und Bauprojekten einsetzen, macht Command Alkon zu einem führenden Unternehmen der Branche und zu einem zuverlässigen Partner. CONNEX, eine für die Industrie entwickelte Supply-Chain-Plattform, ermöglicht es Geschäftspartnern, Arbeitsabläufe für die Material- und Transportverwaltung zu digitalisieren und zu integrieren sowie aussagekräftige Erkenntnisse zur Leistungssteigerung zu gewinnen. Command Alkon hat seinen Hauptsitz in Birmingham, Alabama, und verfügt über Niederlassungen in der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie unter www.commandalkon.com.Informationen zu Thoma BravoThoma Bravo ist eine der größten Private-Equity-Firmen der Welt mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 83 Milliarden US-Dollar (Stand: 30. Juni 2021). Das Unternehmen investiert in wachstumsorientierte, innovative Unternehmen, die in den Bereichen Software und Technologie tätig sind. Thoma Bravo nutzt die profunde Branchenexpertise und die bewährten strategischen und operativen Fähigkeiten des Unternehmens und arbeitet mit seinen Portfoliounternehmen zusammen, um operative Best Practices zu implementieren, Wachstumsinitiativen voranzutreiben und wertsteigernde Akquisitionen zu tätigen, die darauf abzielen, Umsatz und Gewinn zu steigern. In den letzten 20 Jahren hat das Unternehmen mehr als 325 Unternehmen mit einem Unternehmenswert von über 100 Milliarden US-Dollar erworben. Das Unternehmen hat Büros in Chicago, Miami und San Francisco. Weitere Informationen finden Sie unter thomabravo.com.Pressekontakt:HeidelbergCementChristoph BeumelburgGroup Spokesman, Director GroupCommunication & Investor Relations+49 (0) 6221 481 13249info@heidelbergcement.comCommand AlkonKarli LangerCommand Alkon(205) 879-3282 x 3968klangner@commandalkon.comDan Moore / Tim RagonesJoele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher(212) 355-4449Thoma BravoMegan FrankThoma Bravo Communications(212) 731-4778mfrank@thomabravo.comoderJoe BergFinsbury Glover Hering(203) 984-2771joe.berg@fgh.comOriginal-Content von: Command Alkon Incorporated, HeidelbergCement, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158979/5034708