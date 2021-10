Osnabrück (ots) -Weltrekord ist das Ziel: Emsländer sammelt SchlüsselbänderBodo Fink hat mehr als 13.000 Bänder und peilt Eintrag im Guinnessbuch der Rekorde anOsnabrück. Bodo Fink aus Thuine (Kreis Emsland) hat ein außergewöhnliches Hobby: Er hat 13.325 Schlüsselbänder gesammelt. Damit hofft er auf einen Eintrag ins Guinnessbuch der Rekorde, berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung" (NOZ).Die Auflagen für den Eintrag ins Guinnessbuch seien hoch: Fink braucht zwei örtliche Honoratioren, die ihm die Anzahl der Bänder bestätigen. Die hat der 70-Jährige mit dem Thuiner Bürgermeister und in einem Bankfilialleiter gefunden. Die Sammlung fotografisch zu dokumentieren sei allerdings noch viel schwieriger, erklärte der Sammler.Im Laufe von rund zwölf Jahren hat Fink unzählige Mails an Firmen und Vereine geschrieben und seine Sammlung stetig erweitert. Meistens bekommt er die Bänder frei Haus geschickt. Besonders wichtig ist dem Emsländer, dass jedes Schlüsselband nur einmal in seiner Sammlung auftaucht.Schlüsselbänder sind nicht Finks einzige Leidenschaft. Außerdem sammelt er Einkaufswagenchips, von denen er 1401 hat. Und seit Kurzem Corona-Stoffmasken. Von denen sind es allerdings "nur" 111 Stück.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/5034714