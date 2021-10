Der amerikanische Wasserversorger Global Water Resources Inc. (ISIN: US3794631024, NASDAQ: GWRS) schüttet eine konstante monatliche Dividende von 0,02434 US-Dollar je Aktie an seine Aktionäre aus. Die Auszahlung erfolgt am 29. Oktober 2021 (Ex-Dividenden Tag: 14. Oktober 2021). Auf das Jahr hochgerechnet werden aktuell 0,29208 US-Dollar ausbezahlt. Die Aktie notiert derzeit bei 18,72 US-Dollar. Die aktuelle Dividendenrendite liegt damit bei 1,53 ...

