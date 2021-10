United Security Bancshares (ISIN: US9114601035, NASDAQ: UBFO) wird eine Quartalsdividende von 0,11 US-Dollar ausbezahlen, wie am Donnerstag berichtet wurde. Aktionäre erhalten die Dividende am 25. Oktober 2021 (Record date: 12. Oktober 2021). Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,44 US-Dollar an die Aktionäre ausgeschüttet. Somit errechnet sich basierend auf dem aktuellen Aktienkurs von 8,00 US-Dollar (Stand: 30. September 2021) eine Dividendenrendite ...

