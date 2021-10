Wichtige Punkte Der Kurs einer Aktie kann sich während eines Crashs vom Unternehmen abkoppeln. Emotionale Entscheidungen gehen fast nie gut aus. Wenn du einen Plan hast, halte dich an ihn. Wir alle machen Fehler. Das ist nur allzu menschlich. Das Beste, was du tun kannst, ist, aus ihnen zu lernen und zu versuchen, sie in Zukunft nicht mehr zu machen. Manche sind sogar in der Lage, aus den Fehlern anderer zu lernen. Aber das ist selten. Jeder, der Kinder im Teenageralter hat oder sich daran erinnert, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...