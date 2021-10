Das amerikanische Verlagshaus John Wiley & Sons Inc. (ISIN: US9682232064, NYSE: JW.A) wird am 27. Oktober 2021 eine Quartalsdividende von 0,3450 US-Dollar je Aktie ausschütten, wie am Donnerstag berichtet wurde. Record date ist der 12. Oktober 2021. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 1,38 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht einer aktuellen Dividendenrendite von 2,64 Prozent beim derzeitigen Börsenkurs von 52,18 US-Dollar (Stand: ...

