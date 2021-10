Die Celebrity Beyond ist das dritte und neueste Schiff der Edge-Klasse von Celebrity Cruises, einer der innovativsten Schiffsklassen der Welt. Eine Kreuzfahrt für Gäste mit den höchsten Ansprüchen in Sachen Luxus und Exklusivität - dafür steht Celebrity Cruises. Das neueste Schiff der Flotte ist die Celebrity Beyond, die Ende April 2022 zur Jungfernfahrt aufbrechen wird. ...

