Ein schwacher Septemberausklang und damit DAX-Verluste zum Oktoberstart können heute erwartet werden. An welchen Marken orientieren sich Trader zum Monatswechsel? Vola spitzt sich zu Der Start in den letzten Tag des Septembers konnte recht stark vollzogen werden. Die Hochs der Wochenmitte standen bereits in der Vorbörse zur Diskussion und mit der Eröffnungsdynamik konnten wir dem gelb skizzierten Bereich aus der Vortagesanalyse sehr nah kommen (Rückblick): ...

Den vollständigen Artikel lesen ...