DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In China und Hongkong bleiben die Börsen wegen des Nationalfeiertages geschlossen.

MONTAG: In China bleiben die Börsen im Rahmen der "Goldenen Woche" bis einschließlich Donnerstag geschlossen.

TAGESTHEMA

BMW hat die Prognosespanne für die EBIT-Marge im Segment Automobile von zuletzt 7 bis 9 auf 9,5 bis 10,5 Prozentim Jahr 2021 angehoben. Die Kapitalrendite für das Segment Finanzdienstleistungen soll statt 17 bis 20 Prozent nun 20 bis 23 Prozent erreichen. Zwar sieht BMW aufgrund der weiterhin angespannten Liefersituation bei Halbleitern auch in den nächsten Monaten Beeinträchtigungen von Produktion und Absatz, erwartet jedoch, dass anhaltend positive Preiseffekte bei den Neu- und Gebrauchtwagen im Gesamtjahresergebnis die negativen Absatzeffekte überkompensierenwerden. Die positiven Ergebniseffekte sollen sich erhöhend auf das Konzernergebnis vor Steuern auswirken, für das unverändert eine deutliche Steigerung erwartet wird. Für den freien Cashflow des Segments Automobile stellt BMW nunmehr rund 6,5 Milliarden Euro in Aussicht.

TAGESTHEMA II

Die drohende Haushaltssperre in den USA ist in letzter Minute abgewendet worden. Nach dem US-Senat stimmte am Donnerstag auch das Repräsentantenhaus mit breiter Mehrheit für einen Übergangshaushalt, der eine Finanzierung der Bundesbehörden bis zum 3. Dezember sicherstellt. Die Demokraten hatten zunächst versucht, einen Übergangshaushalt mit einer Aussetzung der Schuldenobergrenze zu verknüpfen. Das scheiterte aber am Widerstand der oppositionellen Republikaner im Senat. Die Demokraten wollen das Schuldenlimit nun in einem separaten Schritt bis Dezember 2022 aussetzen. Gelingt das nicht, droht den USA Mitte Oktober erstmals in ihrer Geschichte die Zahlungsunfähigkeit. Die Demokraten werfen den Republikanern von Ex-Staatschef Donald Trump wegen ihrer Ablehnung einer Aussetzung der Schuldenobergrenze Verantwortungslosigkeit vor. Die Republikaner bezichtigen die Demokraten dagegen einer verantwortungslosen Haushaltspolitik. Sie verweisen auf die billionenschweren Investitionspakete, die die Biden-Regierung durch den Kongress bekommen will. Das 1,2 Billionen Dollar teure Infrastrukturpaket und ein sozialpolitisches Reformpaket im Umfang von 3,5 Billionen Dollar sorgen aber auch innerhalb der Demokratischen Partei für erbitterte Auseinandersetzungen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

10:00 DE/Daimler AG, ao HV (virtuell) zu Neuausrichtung und Umfirmierung in Mercedes-Benz Group AG per 1.2.2022

10:30 CH/Credit Suisse Group (CS Group), ao HV (virtuell) zu Neuwahlen in den Verwaltungsrat

DIVIDENDENABSCHLAG

Hella: 0,96 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Einzelhandelsumsatz August saisonbereinigt real PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: -4,5% gg Vm 09:55 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe September (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 58,5 1. Veröff.: 58,5 zuvor: 62,6 -IT 09:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe September PROGNOSE: 59,1 zuvor: 60,9 -FR 09:50 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe September (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,2 1. Veröff.: 55,2 zuvor: 57,5 -EU 10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone September (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 58,7 1. Veröff.: 58,7 zuvor: 61,4 11:00 Verbraucherpreise Eurozone September (Vorabschätzung) Eurozone PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+3,3% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+3,0% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+1,9% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+1,6% gg Vj -GB 10:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe September (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,3 1. Veröff.: 56,3 zuvor: 60,3 -US 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen August Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +1,1% gg Vm 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit September (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 60,5 1. Veröff.: 60,5 zuvor: 61,1 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe September PROGNOSE: 59,5 Punkte zuvor: 59,9 Punkte 16:00 Bauausgaben August PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan September (2. Umfrage) PROGNOSE: 71,0 1. Veröff.: 71,0 zuvor: 70,3

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: DAX-Future 15.084,00 -0,9% E-Mini-Future S&P-500 4.273,50 -0,6% E-Mini-Future Nsdq-100 14.604,25 -0,5% Nikkei-225 28.787,39 -2,3% Schanghai-Composite 0,00 0% +/- Ticks Bund -Future 170,24 +23 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 15.260,69 -0,7% DAX-Future 15.223,00 -0,8% XDAX 15.241,21 -0,8% MDAX 34.369,69 -0,4% TecDAX 3.741,98 +0,4% EuroStoxx50 4.048,08 -0,8% Stoxx50 3.499,42 -0,1% Dow-Jones 33.843,92 -1,6% S&P-500-Index 4.307,54 -1,2% Nasdaq-Comp. 14.448,58 -0,4% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 170,01

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUSBLICK: Die europäischen Aktienmärkte werden am Freitag mit einer schwachen Handelseröffnung erwartet. Damit folgen sie der Wall Street zum Start in das vierte Quartal auf dem Weg gen Süden. So hatte der Dow-Jones-Index am Vortag über 500 Punkte verloren. Aber auch in Japan knickt der Nikkei um rund 2,5 Prozent ein. Nach einem bisher guten Jahr 2021 sieht es danach aus, dass einige Investoren vorsichtiger werden und Gewinne mitnehmen. Denn die Berichtssaison zum dritten Quartal könnte einige Überraschungen mit sich bringen.

Lieferengpässe, steigende Rohstoffpreise und Unsicherheiten in Bezug auf die Entwicklung der Inflation sind nur einige Risiken für die weitere Entwicklung an den Aktienmärkten. Aber auch die jüngst gestiegenen Zinsen lassen Investoren in Risiko-Assets vorsichtiger werden. Am Morgen stellt IG den DAX rund 160 Punkte tiefer bei 15.101 Punkten.

RÜCKBLICK: Leichter - Erholungen würden schnell für Verkäufe genutzt, hieß es zu den neuerlichen Verlusten. Sollte diese Tendenz anhalten, dürfte der Markt die Hochs für dieses Jahr erst einmal gesehen haben. Belastungdsaktoren waren, neben einer erneut nachgebenden Tendenz an den US-Börsen, durchwachsene Konjunkturzahlen aus China und eine hohe deutsche Inflationsrate im September mit 4,1 Prozent. Der Satelliten-Sektor rückte mit Konsolidierungsfantasie in den Fokus nach einem Übernahmeangebot von Altice-Gründer Patrick Drahi für Eutelsat Communications (+15%). Eutelsat lehnt das Gebot ab. SES legten um 5 Prozent zu. Für Ageas ging es um 5,8 Prozent nach oben. Treibend wirkte die Nachricht, dass die chinesische Fuson nun über 10 Prozent an dem belgischen Versicherer hält. Die Sulzer-Abspaltung Medmix erwischte einen allenfalls mauen Börsenstart. Ausgegeben zu 45 Franken schloss die Aktie des Präzisionsmaschinenherstellers mit 44 Franken. Bereinigt um die Abspaltung betrug das Minus für die Sulzer-Aktie rund 3 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Nach einem Erholungsversuch zu Beginn bröckelten die Kurse kontinuierlich ab. "Es gab heute Morgen einen Kaufschub, wahrscheinlich durch das Portfolio-Rebalancing zum Quartalsultimo, aber dann war auch gleich Schluss", so ein Händler. Dies deute darauf hin, dass Marktteilnehmer mit noch tieferen Kursen rechneten. Positiv wurden Halbjahreszahlen und Ausblick von Hornbach Holding (+8,6%) aufgenommen. Der Gewinn übertraf Warburg zufolge das Niveau von vor der Corona-Krise deutlich. Für die Lufthansa-Aktie ging es um 5 Prozent nach unten, nachdem die UBS ihre Verkaufsempfehlung bestätigt hatte.

XETRA-NACHBÖRSE

BMW legten beim Broker Lang & Schwarz um rund 2 Prozent zu auf zuletzt 84,39 Euro, nachdem der Autohersteller am Abend die Ergebnisprognose für 2021 angehoben hatte. Media and Games gewannen rund 2 Prozent. Das Spiele- und Medienunternehmen hatte mitgeteilt, Match2One zu übernehmen, eine schwedische Self-Serve-Plattform für programmatische Werbung. Net Digital machten im späten Frankfurter Spezialistenhandel einen Satz um 16 Prozent nach oben. Für Kursfantasie sorgte die Mitteilung, dass eine Tochter von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) die Lizenz über die Beaufsichtigung von Zahlungsdiensten erhalten hat. Damit ist es laut der Mitteilung Net Digital künftig möglich, Zahlungsdienste für Kunden zu erbringen.

USA - AKTIEN

