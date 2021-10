DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In China und Hongkong bleiben die Börsen wegen des Nationalfeiertages geschlossen.

MONTAG: In China bleiben die Börsen im Rahmen der "Goldenen Woche" bis einschließlich Donnerstag geschlossen.

TAGESTHEMA

Die drohende Haushaltssperre in den USA ist in letzter Minute abgewendet worden. Nach dem US-Senat stimmte am Donnerstag auch das Repräsentantenhaus mit breiter Mehrheit für einen Übergangshaushalt, der eine Finanzierung der Bundesbehörden bis zum 3. Dezember sicherstellt. Die Demokraten hatten zunächst versucht, einen Übergangshaushalt mit einer Aussetzung der Schuldenobergrenze zu verknüpfen. Das scheiterte aber am Widerstand der oppositionellen Republikaner im Senat. Die Demokraten wollen das Schuldenlimit nun in einem separaten Schritt bis Dezember 2022 aussetzen. Gelingt das nicht, droht den USA Mitte Oktober erstmals in ihrer Geschichte die Zahlungsunfähigkeit. Die Demokraten werfen den Republikanern von Ex-Staatschef Donald Trump wegen ihrer Ablehnung einer Aussetzung der Schuldenobergrenze Verantwortungslosigkeit vor. Die Republikaner bezichtigen die Demokraten dagegen einer verantwortungslosen Haushaltspolitik. Sie verweisen auf die billionenschweren Investitionspakete, die die Biden-Regierung durch den Kongress bekommen will. Das 1,2 Billionen Dollar teure Infrastrukturpaket und ein sozialpolitisches Reformpaket im Umfang von 3,5 Billionen Dollar sorgen aber auch innerhalb der Demokratischen Partei für erbitterte Auseinandersetzungen. Eine für den gestrigen Donnerstag geplante Abstimmung im Repräsentantenhaus über das Konjunkturpaket wurde verschoben. Die Gespräche sollen nun am Freitag fortgesetzt werden. Regierungssprecherin Jen Psaki betonte in einer Reaktion auf die Verschiebung, in den Verhandlungen der vergangenen Tage seien bereits große Fortschritte erzielt worden, es sei jedoch noch mehr Zeit nötig.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

Keine wichtigen Termine angekündigt

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen August Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +1,1% gg Vm 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit September (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 60,5 1. Veröff.: 60,5 zuvor: 61,1 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe September PROGNOSE: 59,5 Punkte zuvor: 59,9 Punkte 16:00 Bauausgaben August PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan September (2. Umfrage) PROGNOSE: 71,0 1. Veröff.: 71,0 zuvor: 70,3

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.276,25 -0,5% E-Mini-Future Nasdaq-100 14.607,50 -0,5% Nikkei-225 28.745,04 -2,4% Hang-Seng-Index Feiertag Kospi 3.021,85 -1,5% Shanghai-Composite Feiertag S&P/ASX 200 7.191,60 -1,9%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Mit heftigen Kursverlusten starten die Börsen in Ostasien und Australien in den Oktober. Konjunktursorgen veranlassen die Anleger zur Flucht aus Aktien, nachdem Wirtschaftsdaten aus der Region nicht in allen Punkten überzeugt haben. Dazu kommen negative Vorgaben der Wall Street. In den USA ist eine Haushaltssperre zwar abgewendet worden, doch hat das Repräsentantenhaus eine geplante Abstimmung über das Infrastrukturpaket der US-Regierung verschoben. Die Börsen in Schanghai und Hongkong sind am Freitag wegen der Nationalfeiertage geschlossen. In Schanghai dauert die Feiertagspause bis einschließlich Donnerstag an. Allerdings wirken die am Vortag veröffentlichten enttäuschenden chinesischen Einkaufsmanagerindizes an den übrigen Börsen der Region nach, weil eine schwächere Konjunktur in China Kreise ziehen dürfte, etwa in Form einer geringeren Nachfrage nach japanischen Maschinen oder australischen Rohstoffen.

Dass sich das Geschäftsklima in Japan gemäß dem Tankan-Bericht der japanischen Notenbank im September überraschend stark aufgehellt hat, verpufft. Denn aus dem Bericht geht auch hervor, dass die Unternehmen in den kommenden drei Monaten eine Eintrübung erwarten, weil Komponentenknappheit Produktionsunterbrechungen erzwingt. Zusätzlich belastet werden die japanischen Aktien vom Yen, der zum Dollar etwas zugelegt hat. Ferner sind die südkoreanischen Exporte im September weniger stark gestiegen als im August, was Ökonomen aber auch auf die Feiertage zum südkoreanischen Erntedankfest zurückführen. Auch in Sydney belasten schwächere Daten. Dort schrumpfte der Einkaufsmanagerindex der Australian Industry Group für das verarbeitende Gewerbe im September etwas.

US-NACHBÖRSE

Jefferies Financial Group stiegen um 1,4 Prozent. Vor allem aufgrund des starken Investmentbankings steigerte das Unternehmen Einnahmen und Gewinn in seinem dritten Geschäftsquartal deutlich.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.843,92 -1,6% -546,80 +10,6% S&P-500 4.307,54 -1,2% -51,92 +14,7% Nasdaq-Comp. 14.448,58 -0,4% -63,86 +12,1% Nasdaq-100 14.689,62 -0,4% -63,27 +14,0% Donnerstag Mittwoch Umsatz NYSE (Aktien) 1,1 Mrd 823 Mio Gewinner 1.221 1.946 Verlierer 2.151 1.370 Unverändert 108 112

Schwächer - Erneut versandete nach einem positiven Start ein Erholungsversuch. Nur zwischenzeitlich hatten sich die Kurse von den Tagestiefs merklich erholt, nachdem sich der US-Senat wieder einmal in fast letzter Minute auf einen Übergangshaushalt einigen konnte. Noch keine Einigung gab es aber zur Erhöhung des Schuldenlimits. Damit stocken auch ein von Präsident Biden geplantes 1,2 Billionen Dollar teures Infrastrukturpaket und ein sozialpolitisches Reformpaket über 3,5 Billionen. Übergeordnet sorgten weiter die bekannten Belastungsfaktoren für Verkäufe: der Zinsanstieg am Rentenmarkt und die hohe Inflation, die für Befürchtungen einer strafferen Gangart der US-Notenbank sorgen. Börsianer hatten vor dem Start mit Blick auf den letzten Handelstag im Quartal darauf hingewiesen, dass Neupositionierungen im Verlauf für erhöhte Volatilität sorgen könnten. Ungünstig für US-Aktien wirkte auch der Dollar, der sein zuletzt deutlich erhöhtes Niveau verteidigte. Bed Bath & Beyond brachen um 22,1 Prozent ein, nachdem der Inneneinrichter in die Verlustzone gerutscht war. Herman Miller gaben um gut 6 Prozent nach. Der Möbelhersteller, der sich in MillerKnoll umbenennen wird, hatte ergebnisseitig enttäuscht.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,28 -1,2 0,29 16,4 5 Jahre 0,99 -0,8 1,00 62,7 7 Jahre 1,31 -0,7 1,32 66,4 10 Jahre 1,52 -0,4 1,52 59,8 30 Jahre 2,08 2,2 2,06 43,7

Am Anleihemarkt gab es eine leichte Entspannung, die stark gestiegenen Renditen bewegten sich leicht nach unten.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1579 -0,0% 1,1582 1,1605 -5,2% EUR/JPY 128,73 -0,1% 128,90 129,89 +2,1% EUR/GBP 0,8606 +0,1% 0,8595 0,8634 -3,6% GBP/USD 1,3456 -0,1% 1,3474 1,3440 -1,6% USD/JPY 111,18 -0,1% 111,30 111,94 +7,7% USD/KRW 1.188,21 +0,3% 1.184,72 1.184,69 +9,4% USD/CNY 6,4467 -0,4% 6,4467 6,4657 -1,2% USD/CNH 6,4569 +0,1% 6,4495 6,4708 -0,7% USD/HKD 7,7860 +0,0% 7,7857 7,7878 +0,4% AUD/USD 0,7210 -0,2% 0,7227 0,7210 -6,4% NZD/USD 0,6889 -0,1% 0,6897 0,6886 -4,1% Bitcoin BTC/USD 43.706,01 -0,2% 43.780,26 43.407,76 +50,5%

Der Dollar-Index gab minimal nach. Sorgen über die hohe Inflation und die Verlangsamung des Wirtschaftswachstums sowie die Erwartung, dass die US-Notenbank im November mit der Drosselung der Wertpapierkäufe beginnen werde, stützten derzeit den Dollar, zählte Ricardo Evangelista, Analyst bei Activtrades, mehrere Kurstreiber auf.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,83 75,03 -0,3% -0,20 +56,4% Brent/ICE 78,13 78,31 -0,2% -0,18 +54,0%

Die Ölpreise zeigten sich volatil, letztlich aber wenig verändert. Zwischenzeitlich hatten sie deutlicher zugelegt, laut Marktexperte Phil Flynn von The Price Futures Group wegen eines Bloomberg-Berichts, wonach in China Energiefirmen angewiesen worden sein sollen, mit Blick auf den Winter für Vorräte zu sorgen, und zwar koste es was es wolle. Zuletzt hatten Meldungen über Stromknappheit und -abschaltungen in China die Runde gemacht. Hintergrund sind die stark gestiegenen Preise Kohle und Erdgas.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 01, 2021 01:31 ET (05:31 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.751,52 1.756,88 -0,3% -5,36 -7,7% Silber (Spot) 22,03 22,18 -0,7% -0,15 -16,5% Platin (Spot) 961,95 967,85 -0,6% -5,90 -10,1% Kupfer-Future 4,06 4,09 -0,7% -0,03 +15,3%

Viel Bewegung gab es beim Gold, der Preis schoss um knapp 30 Dollar oder 1,7 Prozent nach oben auf 1.757 Dollar, nachdem er zuletzt auf das niedrigste Niveau seit rund sechs Monaten abgerutscht war. Neben einer technischen Gegenbewegung fanden Marktkenner auch fundamentale Gründe für das Edelmetall - in erster Linie in seiner Funktion als sicherer Hafen. Ross Norman von Metals Daily verwies auf die hohe Inflation, die Stagnation der Konjunkturerholung und überhöhte Bewertungen am Aktienmarkt, sowie die Unsicherheit um den US-Haushalt und die immer schärfere Energiekrise. Silber legte noch kräftiger zu um fast 5 Prozent.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR

U-BOOT-STREIT AUSTRALIEN / FRANKREICH / EU

Nach dem U-Boot-Streit zwischen Frankreich und Australien ist eine weitere Runde von Handelsgesprächen zwischen Australien und der EU verschoben worden. Die Verhandlungsrunde über das geplante Freihandelsabkommen FTA solle nun im November stattfinden, sagte ein EU-Vertreter der Nachrichtenagentur AFP in Canberra.

RAKETENTEST NORDKOREA

Nordkorea hat nach eigenen Angaben eine "neu entwickelte" Flugabwehrrakete getestet. Bei dem Test am Donnerstag sei die "bemerkenswerte Kampfeigenschaft" der Rakete überprüft worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Freitag. Das Geschoss verfüge über "neue Schlüsseltechnologien".

GELDPOLITIK MEXIKO

Die mexikanische Zentralbank hat in ihrer dritten Sitzung in Folge die Zinssätze erhöht, weil die Inflation weiter über dem Zielwert liegt und die Inflationserwartungen steigen. Der fünfköpfige Vorstand stimmte mit 4:1 Stimmen dafür, den Zielwert für den Tagesgeldsatz um 25 Basispunkte auf 4,75 Prozent anzuheben, nachdem er bereits im Juni und August um den gleichen Betrag erhöht worden war. Die Anhebung entsprach den Markterwartungen.

KONJUNKTUR JAPAN

Die weltweite wirtschaftliche Erholung hat die Stimmung unter Japans großen Herstellern in den drei Monaten bis September auf den höchsten Stand seit fast drei Jahren klettern lassen. Der Hauptindex, der die Stimmung der großen Hersteller misst, lag im September bei plus 18, verglichen mit plus 14 im Juni, wie aus der vierteljährlichen Tankan-Unternehmensumfrage der Bank of Japan hervorgeht. Das war höher als die von einer Umfrage des Datenanbieters Quick unter Ökonomen erwarteten plus 13 und der höchste Stand seit Dezember 2018. Die Stimmung unter den großen Automobilherstellern fiel jedoch um 10 Punkte auf minus 7. Die großen Autobauer, darunter auch Toyota Motor Corp, drosselten im September ihre Produktion, nachdem steigende Covid-19-Infektionen in Südostasien zu Engpässen bei Chips geführt hatten.

QIAGEN

hat einen Auftrag der US-Regierung zur Erhöhung der Produktionskapazität für Verbrauchsmaterialien erhalten. Laut dem Unternehmen beläuft sich das Volumen auf 3,4 Millionen Dollar zur Erweiterung der Produktionskapazitäten für Covid-19-Tests am Standort in Ann Arbor, Michigan.

DISNEY

Hollywood-Star Scarlett Johansson und der Disney-Konzern haben ihren Streit um eine finanzielle Entschädigung für den frühen Streamingstart des Superhelden-Films "Black Widow" beigelegt. Die Bedingungen der Einigung wurden nicht offengelegt. Das Branchenportal Deadline berichtete, die Übereinkunft habe ein Volumen von mehr als 40 Millionen Dollar.

FACEBOOK

ist wegen womöglich schädlicher Auswirkungen auf Jugendliche unter politischen Druck geraten. Nach Enthüllungen des "Wall Street Journal" befragten Senatoren am Donnerstag Facebook-Sicherheitsdirektorin Antigone Davis zu konzerninternen Untersuchungen zu der Frage, welche Folgen die Nutzung seiner Plattform Instagram für das Wohlergehen von Teenagern haben könnte.

ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS

Die fast 15 Milliarden Dollar schwere Übernahme von Five9 durch Zoom ist gescheitert und somit auch ein wichtiger Expansionsplan des Videokonferenzunternehmens. Die Aktionäre hätten den Deal abgelehnt und somit seien beide Seiten zu dem Schluss gelangt, die Kaufvereinbarung einvernehmlich aufzulösen, teilte Five9, ein Spezialist für in der Cloud betriebene Call-Center, mit.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 01, 2021 01:31 ET (05:31 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.