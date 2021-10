Neben den bekannten Treib- und Nukleierungsmitteln Tracel entwickelt und produziert Tramaco auch andere Wirkstoffkonzentrate, die vorwiegend für geschäumte Kunststoffe optimiert sind, aber auch in kompakten Anwendungen eingesetzt werden. Trastatic GMS 25 von Tramaco, Tornesch, ist ein Zellstabilisator für Polyolefine. Als Additiv in Polyethylen- oder Polypropylen-Schäumen verbessert es die Rheologie der Schmelze, so dass eine gleichmäßigere Zellstruktur und damit ein besseres Schaumbild erzielt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...