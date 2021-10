"Wer nicht dabei war, hat etwas verpasst", so der einhellige Tenor der Aussteller zum Messeschluss der Fachpack am 30. September 2021. Drei Tage lang war die Fachmesse für Verpackung, Technik und Prozesse ein Feuerwerk an Innovation und Inspiration für die Verpackungsbranche. Und die Freude über persönliche Begegnungen mit Kunden und Geschäftspartnern war überall in den Messehallen zu spüren. Rund 24.000 Fachbesucher nutzten die Chance Antworten auf ihre speziellen Verpackungsfragen bei 788 Ausstellern aus 33 Ländern zu finden. Jeder dritte Fachbesucher reiste aus dem Ausland nach Nürnberg. Der ...

