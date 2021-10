- Die US-Indizes fielen gestern erneut, was dazu führte, dass der S&P 500 den September als schwächsten Monat in der Ära nach der Pandemie beendete (-4,75%) - Der S&P 500 beendete den gestrigen Handel 1,19% niedriger, der Dow Jones fiel um 1,59%, während der Nasdaq 100 um 0,44% nachgab. Der Russell 2000 ging um 0,72% zurück - Die Aktien in Asien wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Der Nikkei fiel um 2,2%, der S&P/ASX 200 gab um 2% nach und der Kospi fiel um 1,5%. Die ...

