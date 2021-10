Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der Deutsche Leitindex ist gestern ist mit Gewinnen gestartet, dann aber immer mehr in die Verlustzone abgerutscht. Am Ende stand ein Minus von knapp 0,7 Prozent. Darüber hinaus bestätigte der September seinen Ruf als schlechter Börsenmonat. Marktidee: MDAX. Der MDAX befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend. Zuletzt musste der Index für mittelgroße Werte allerdings der extrem überkauften Lage und der Saisonalität Tribut zollen. Gestern markierte der Kurs ein Zehn-Wochen-Tief. Aus technischer Sicht dürfte sich die Abwärtskorrektur noch ausdehnen. Entscheidend dafür ist jetzt eine wichtige Unterstützung.