Seit dem markanten Kursanstieg des Bitcoins von der zentralen Unterstützung von 28.816 US-Dollar zurück an die Widerstände aus dem Frühjahr dieses Jahres bei 52.365 US-Dollar hat sich anschließend eine Konsolidierungsbewegung eingestellt. Diese reichte auf die Marke von 39.510 US-Dollar abwärts und somit dem maximalen Korrekturziel. Nun versucht sich der Bitcoin-Future in diesem Bereich an einer Stabilisierung ...

