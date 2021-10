The following instruments on XETRA do have their last trading day on 01.10.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 01.10.2021ISIN NameFR0010600239 TOCQUEVILLE VAL.EUR.I 4D. INVESTMENTLU0308864296 MAINFIRST-TOP EUR.ID.FD B INVESTMENTCH0026950078 NETWORK R.I.FIN.06-21 MTNCH0254212225 ZUERICH KT. 14-21CH0338330449 HYPO VORARLG BK 16-21 MTNCH0381583886 BASELLANDSCH.KBK 17-21DE000HLB3QG2 LB.HESS.THR.CARRARA10A/16DE000HLB5GC7 LB.HESS.THR.CARRARA10B/17XS1496895753 RECIPHARM 16/21 CVUS00138EAB02 AIG GLOBAL FDG 16/21 REGSNZIBDDT008C4 WORLD BK 2021US713448DM74 PEPSICO INC. 16/21 FLRXS1390320981 TURK.IS BK 16/21 MTN REGS