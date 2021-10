Mit einem leichten Plus haben sich die chinesischen Börsen bereits am Donnerstag in ein verlängertes Wochenende verabschiedet. Die Evergrande-Sorgen haben sich beruhigt - doch am Horizont lauert schon ein viel größeres Problem. Denn in den vergangenen Tagen hat es in China zahlreiche Berichte über Stromengpässe bei Industriebetrieben in mehreren Provinzen gegeben. Einige Fabriken mussten die Arbeit einstellen - darunter beispielsweise Zulieferer von Apple und Tesla. Mehrere Faktoren gelten dabei ...

