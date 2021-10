DJ WAHL21/Scholz rechnet fest mit Kanzlerschaft

BERLIN (Dow Jones)--SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat einem Jamaika-Bündnis aus Union, Grünen und FDP eine klare Absage erteilt und sich überzeugt davon gezeigt, dass er Bundeskanzler wird. "Das Wahlergebnis ist eindeutig. CDU und CSU haben eine historische Niederlage eingefahren und sind abgewählt", sagte Scholz dem Spiegel. Auf die Frage, ob er nach den Verhandlungen mit Grünen und FDP Kanzler werde, sagte Scholz: "Ja."

Der SPD-Kanzlerkandidat betonte, dass ohne Vertrauen keine Regierungsbildung möglich ist. "Man sollte Verhandlungen nie so führen, dass man ständig damit droht, man könnte auch etwas anderes machen", sagte er. Echte Zuneigung entstehe, wenn man sich ernsthaft aufeinander einlasse. "Man muss als Koalition mit dem Anspruch antreten, bei den nächsten Wahlen wiedergewählt zu werden", sagte Scholz, "das wird nur funktionieren, wenn sich alle Koalitionspartner in der gemeinsamen Regierung mit ihren Vorstellungen wiederfinden".

Es sei falsch gewesen, dass die FDP nach der letzten Wahl die Jamaika-Verhandlungen verlassen habe, "aber in einem Punkt hatte sie mit ihrer Kritik natürlich Recht. Die Koalitionsverhandlungen erweckten den Eindruck, als gehe es ausschließlich um Union und Grüne." Den SPD-Erfolg sah er als Modell für Europas Sozialdemokratie. Er werde "andere sozialdemokratische Parteien in Europa und vielleicht auch darüber hinaus inspirieren".

Die SPD habe einen langen Prozess der Neuausrichtung hinter sich und dabei die Fragestellung beantwortet, »was sozialdemokratische Politik in einem reichen kapitalistischen Land wie Deutschland mitten in Europa bedeutet". Deutschland müsse "den Aufbruch wagen, technologisch und industriell die Grundlagen für die Zukunft legen". Gleichzeitig aber müsse Respekt in der Gesellschaft wieder eine große Rolle spielen.

Ausdrücklich lobte Scholz die scheidende Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). "Frau Merkel hat eine erfolgreiche Regierungsbilanz", sagte der SPD-Kanzlerkandidat, "und das anzuerkennen, fällt mir als Sozialdemokrat nicht schwer. Schließlich haben wir in drei von vier Merkel-Regierungen mitregiert und vieles durchgesetzt, was uns wichtig war." Noch einmal betonte der bisherige Vizekanzler die Gemeinsamkeiten mit der Kanzlerin. "Frau Merkel und ich wissen beide, dass man in der Politik einen langen Atem braucht", sagte er.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

October 01, 2021 02:28 ET (06:28 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.