Langfristig Positionen in großartigen Unternehmen zu halten, könnte dein Leben verändern. Die Aktie von Amazon ist in den letzten zwei Jahrzehnten um etwa 40.000 % gestiegen, was bedeutet, dass eine Investition von 1.000 Dollar in das Unternehmen heute etwa 400.000 Dollar wert ist. Der Kauf von Netflix-Aktien beim Börsengang im Jahr 2002 hätte sogar noch mehr gebracht: Eine Investition von 1.000 US-Dollar in das Unterhaltungsunternehmen wäre nach dem heutigen Kurs etwa 492.000 US-Dollar wert. Mit ...

