BCM benennt sich in Brockhaus Technologies um - Neuer Name stellt deutlich Geschäftsmodell und Fokus als Technologiegruppe heraus - Unveränderter Fokus auf Akquisitionen von margen- und wachstumsstarken Technologie-Champions des deutschen Mittelstands - Abschluss der digitalen Plattform-Akquisition Bikeleasing für Q4 2021 geplant Frankfurt am Main, 1. Oktober 2021. Die Brockhaus Capital Management AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42), eine langfristig orientierte Technologiegruppe mit Fokus auf Akquisitionen von margen- und wachstumsstarken Technologie-Champions im deutschen Mittelstand, firmiert um in Brockhaus Technologies AG. Die Brockhaus Capital Management AG heißt seit dem 30. September Brockhaus Technologies AG. Durch die Umfirmierung stellt die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Unternehmensgruppe ihr Geschäftsmodell deutlich heraus: Brockhaus Technologies erwirbt margen- und wachstumsstarke Innovations- und Technologieführer des deutschen Mittelstands - die Champions. "Mit der Umbenennung gehen wir einen weiteren großen Schritt in unserer Entwicklung hin zu einer vollintegrierten Technologiegruppe. Wir machen Champions noch besser, noch stärker, noch erfolgreicher. Dabei setzen wir auf unsere mehr als 20-jährige Erfahrung. Unternehmern bieten wir unsere Expertise und ein starkes Netzwerk. Investoren haben wir mit unserem Börsengang im Juli 2020 Zugang zu diesen nicht-börsengelisteten Champions eröffnet", sagt Marco Brockhaus, CEO der Brockhaus Technologies. Brockhaus Technologies unterstützt ihre Tochtergesellschaften aktiv und strategisch dabei, langfristig profitables Wachstum mit ihren B2B-Geschäftsmodellen über Branchen- und Ländergrenzen hinweg zu erzielen. Mit dem für das vierte Quartal 2021 vorgesehenen Abschluss der Bikeleasing-Akquisition wächst die Technologiegruppe um ein weiteres Unternehmen. Bikeleasing ist eine der führenden digitalen B2B-Plattformen zur Vermittlung und für das Management von Dienstrad-Leasingverträgen. Für Brockhaus Technologies ist die Akquisition die dritte Mehrheitsbeteiligung nach dem Erwerb des Sensorik-Spezialisten Palas und des IT-Security-Spezialisten IHSE. Der Vollzug der Transaktion steht noch unter einem Finanzierungsvorbehalt sowie verschiedenen aufschiebenden Bedingungen. "Mit dem erfolgreichen Abschluss der Bikeleasing-Akquisition werden wir einen weiteren Meilenstein im Aufbau einer der führenden Technologiegruppen in Deutschland setzen", so Marco Brockhaus. Über Brockhaus Technologies Die Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42) mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine Technologiegruppe, die margen- und wachstumsstarke Technologie-Champions mit B2B-Geschäftsmodellen im deutschen Mittelstand akquiriert. Mit einem einzigartigen Plattformansatz und einem langfristigen Horizont unterstützt Brockhaus Technologies ihre Tochtergesellschaften aktiv und strategisch dabei, langfristig profitables Wachstum über Branchen- und Ländergrenzen hinweg zu erzielen. Gleichzeitig bietet die Gruppe einen Zugang zu diesen nicht börsennotierten deutschen Technologie-Champions, die für Kapitalmarktinvestoren ansonsten unzugänglich sind. Weitere Informationen unter www.brockhaus-technologies.com Kontaktinformationen Für Investoren: Brockhaus Technologies - Paul Göhring

