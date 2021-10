++ Aktien in Europa dürften niedriger eröffnen ++ US-ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe für September, VPI-Daten aus dem Euroraum ++ Revision der PMI-Daten für September ++ Die Futures-Märkte deuten auf eine schwächere Eröffnung der heutigen europäischen Kassasitzung hin, wobei die wichtigsten Indizes der Region den heutigen Handel um über 1% unter den gestrigen Schlusskursen beginnen werden. Die Risikoaversion an den Märkten hält an, wobei Safe-Haven-Währungen wie USD, JPY und CHF an den Devisenmärkten zulegen. Die Rohstoffwährungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...