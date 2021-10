ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Kering von 815 auf 750 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Analyst Ling Xie kappte in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht seine Wachstumsschätzung von zehn auf sieben Prozent. Er begründet dies vor allem mit der Marke Gucci./ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2021 / 03:33 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

FR0000121485